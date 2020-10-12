У посилці, адресованій засудженому, знайдено речовину, схожу на наркотики

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового установи виконання покарань про те, що в посилці, надісланій на ім’я одного із засуджених, виявлено підозрілу речовину.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, пакунок був адресований засудженому за вимагання та грабіж 28-річному чоловікові. Серед іншого в посилці у поліетиленовий пакет була загорнена речовина, схожа на наркотичний засіб.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 ККУ.