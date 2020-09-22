Поліція Тернопільщини оперативно реагуватиме на порушення виборчого законодавства

Спільна робоча нарада керівництва ГУНП в Тернопільській області та структурних підрозділів системи МВС України з представниками громадянської мережі «Опора» відбулася 22 вересня в управлінні Нацполіції краю. Присутні обговорили спільне завдання – оперативне реагування на усі порушення виборчого процесу.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка наголосила, що їх основним завданням є спостереження за дотриманням виборчого процесу в межах чинного законодавства.

Вона нагадала про основні етапи проведення виборчого процесу, відзначивши про вже добре налагоджену комунікацію спостерігачів «Опори» із працівниками поліції, яка дає можливість оперативно обмінюватися інформацією і негайно реагувати на порушення виборчого законодавства.

Учасники наради розглянули найтиповіші види порушень під час виборів, належну взаємодію усіх структурних підрозділів, їх здатність забезпечити правопорядок. Так станом на 22 вересня поліцейські вже розглядають 6 звернень про порушення виборчого процесу.

Головний поліцейський краю Олександр Богомол зазначив про готовність правоохоронців відкрито та об’єктивно реагувати на порушення виборчого процесу. Він повідомив, що усі структурні підрозділи готові до несення служби під час виборчого процесу, та наголосив, що поліція – поза політикою.