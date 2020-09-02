Зборівські поліцейські склали адмінпротокол на водія, який сів за кермо напідпитку

Порушником виявився 19-річний житель Тернопільського району. Кермувальника, який наражав на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих вчасно зупинили співробітники Зборівського відділення поліції.

1 вересня близько 14 години під час патрулювання району поліцейські помітили автомобіль «Жигулі», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні у кермувальника були виявлені зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідчення на місці чоловік відмовився, правоохоронці запропонували йому проїхати в медзаклад. Там стан алкогольного сп’яніння водія підтвердився.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штрафмайданчик.

Щодо водія, 19-річного жителя Тернопільського району, правоохоронці склали адмінпротокол за ч 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), а також постанову за порушення ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

Лише у серпні поліцейські області виявили 227 водіїв, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння, а з початку року – 1798.

За вчинення такого правопорушення залишається адміністративна відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.