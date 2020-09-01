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Житель Бучача впродовж років “тероризує” операторів лінії “102″

Категорія: Кримінал

telefonУже більше семи років житель Бучача телефонує на лінію “102″ і залишає різноманітні повідомлення. Інформація стосується як буденних питань, так і речей, пов’язаних з безпекою населення, яка, у ході перевірок, виявляється неправдивою.

На сьогодні правоохоронці зареєстрували більше ста сорока повідомлень, які залишив чоловік, телефонуючи з свого мобільного. На тридцятивосьмилітнього бучаччанина неодноразово складали адмінпротоколи згідно статті 183 КУпАП.

Останній дзвінок завершився кримінальним провадженням. 31 серпня він зателефонував на лінію “102″ і повідомив, що замінував дві лікарні та планує їх підірвати. Які медзаклади і де не сказав.

На даний дзвінок зреагували усі екстрені служби. Оперативники встановили особу додзвонювача. Ним виявився житель Бучача. Чоловікові за жарт доведеться відповідати згідно статті 259 частина 1 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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