Водій, який збив людину і втік, сам прийшов до поліції

У Шумську 26 серпня водій автомобіля Мерседес Sprinter збив чоловіка і втік. Потерпілий помер ще до приїзду швидкої.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці найшли автомобіль на території недіючої ферми села Новостав, а самого кермувальника оголосили в розшук.

За кілька годин працівники поліції встановили особу загиблого. Це – уродженець Рівненської області, 1952 року народження, який проживав у селі Новостав Шумського району.

Через півтори доби прийшов до поліції і сам водій-втікач. Як з’ясувалося, загиблий – родич кермувальника. Вони сім’ями поверталися з похорону. Зупинилися в закладі громадського харчування пообідати. З дорослими були й діти. Між родиною та місцевими жителями виник конфлікт в ході якого останні почали кричати та кидати камінням в автівку.

Діти розплакалися і водій вирішив залишити місце сварки. Переконує, що коли рушив, не помітив, що збив родича. Чому залишив авто на фермі, не пояснює.

Підтвердяться його слова чи ні встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.