Тернопільські правоохоронці долучилися до відзначення Дня Державного Прапора

Ранок 22 серпня поліцейські розпочали з урочистого підняття стягу на флагштоці, який розміщений біля Головного управління Національної поліції.

З державним святом правоохоронців привітав начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

- День Державного прапора Україна святкує з 2004 року. Символічно, що ми відзначаємо це свято напередодні Дня Незалежності України. Сьогодні, у непрості часи, він є не тільки символом нашої держави, але й втіленням єдності, сили та свободи для українців. А для поліцейських – наснагою служити та захищати.

Вже четвертий рік державне свято для тернопільських правоохоронців затьмарене сумною подією – 23 серпня 2016 року під час виконання службових обов’язків загинули двоє співробітників Борщівського відділення поліції – Олександр Рудик та Андрій Чернятинський.

На знак пам’яті про колег правоохоронці приспустили державний прапор.