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Три ДТП з потерпілими трапилися на Тернопільщині минулими вихідними

Категорія: ДТП

8-9 серпня правоохоронці зафіксували в області три ДТП, внаслідок яких потерпіли четверо людей.  Події мали місце у Заліщицькому, Теребовлянському районах та в обласному центрі.

У суботу, 8 серпня, близько 17.30 у Заліщицькому районі на дорозі між селами Синьків та Колодрібка не розминулися мотоцикліст та маршрутка. За попередніми даними, 24-річний водій двоколісного транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості при проходженні повороту та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали мотоцикліст та його 20-річна пасажирка.

Ще одна автопригода трапилася у неділю, 9 серпня, близько 5.30 ранку в Тернополі на Збаразькому кільці. Водій «Chevrolet aveo», проїжджаючи перехрестя з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де врізався в рекламний щит. У салоні, крім кермувальника, більше нікого не було. Його доправили до лікарні.

Цього ж дня близько 16.30 в селищі Микулинці Теребовлянського району 64-річний водій автомобіля «Renault Traffic» не врахував дорожньої обстановки та наїхав на велосипедиста. 32-річного водія двоколісника з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

В усіх випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та  встановлюють обставини подій.

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