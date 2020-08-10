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Оперативники розшукали зловмисника, котрий викрав мобільний телефон з квартири тернополянина

Категорія: Кримінал

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 41-річного жителя обласного центру. Зловмисник виніс майно з помешкання знайомого.

Повідомлення про крадіжку надійшло до працівників поліції від 47-річного тернополянина. З його квартири викрали мобільний телефон. Збитки чоловік оцінив у понад 1800 гривень.

У протиправному заявник запідозрив свого знайомого,  який напередодні гостював у нього. Підозри потерпілого підтвердили й правоохоронці.

Як розповів старший оперуповноважений карного розшуку Тернопільського поліції Євген Оконський, причетним до крадіжки виявився 41-річний житель Тернополя. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – був судимий за нанесення тілесних ушкоджень.  Крадений мобільний телефон він здав до ломбарду, а виручені кошти витратив на власні потреби.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває слідство.

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