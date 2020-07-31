На Кременеччині виставлятимуть акварелі Тараса Шевченка

Забезпечення охорони унікальних полотен Тараса Шевченка – про це йшлося під час робочої зустрічі директора Кременецького краєзнавчого музею Андрія Левчука, очільника тернопільської поліції Олександра Богомола та керівника Управління поліції охорони області Олега Іващенка. Виставку акварелей організатори планують провести восени.

Чотири цінні полотна, які знаходяться у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві, виставлятимуться в Кременецькому краєзнавчому музеї невипадково. Свого часу Кобзар відвідав Кременеччину, яка надихнула його створити унікальні «Почаєвські акварелі».

Допомогу у реалізації цікавого проекту працівники музею попрохали поліцейських. Керівник поліції Тернопільщини запевнив, що забезпечить надійну охорону безцінних акварельних робіт. Безпеку транспортування полотен та їх охорону під час виставки забезпечуватимуть поліцейські охорони.