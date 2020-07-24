На Тернопільщині триває операція «Безпечне літо»

Забезпечення безпеки дітей під час літнього відпочинку – така основна мета профілактичних заходів до яких залучені працівники ювенальної превенції краю. Працівники поліції налагодили та підтримують постійну комунікацію з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, ОТГ з питань організації безпеки дітей.

Цьогорічні канікули діти не мали змоги провести в таборах, тому більшість з них самостійно, допоки батьки на роботі, організовують своє дозвілля. Найчастіше – на свіжому повітрі та поблизу водойм. Аби надзвичайні події не змарнували літні канікули школярів та їх батьків, працівники поліції насамперед перевіряють місця відпочинку біля водойм.

Дітям правоохоронці нагадують про основні правила безпечного поводження на воді, а батькам наголошують не допускати купання малолітніх та неповнолітніх у воді без нагляду дорослих.

Нагадують поліцейські і сумну статистику: в області з початку року вода забрала життя п’ятьох дітей.

Під час проведення заходів поліцейські задокументували понад 70 адміністративних протоколів відносно неповнолітніх. Серед порушень переважають продаж неповнолітнім пива, спиртних та тютюнових виробів та розпиття слабоалкогольних та алкогольних напоїв у громадських місцях. Притягнули працівники поліції до відповідальності і дорослих за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння. На них складено 24 протоколи.

За час операції на території області зареєстровано 37 повідомлень про зникнення дітей. Усіх малих втікачів та згуб поліцейські повернули додому.

Профілактика відпочинку школярів триватиме до 31 серпня.