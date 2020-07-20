У автопригодах на Тернопільщині травмувалися пасажир та водій

Двоє потерпілих та пошкоджений транспорт – такі наслідки дорожньо-транспортних пригод вихідними у двох районах області.

18 липня близько 17 години на Бережанщині не розминулися автомобілі «SEAT Cordoba» та «Renault Trafic». За попередньою інформацією, водій автомобіля SEAT, виконуючи поворот праворуч з дороги, “Бережани-Підгайці-Монастириськ”, в напрямку села Саранчуки, не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті порушення правил дорожнього руху транспортний засіб зіткнувся з іномаркою Рено.

В лікарню з переломом плеча потрапила пасажирка буса.

Ще одна автопригода трапилася 19 липня в Тернопільському районі. В селі Острів водій мототранспорту допустив зіткнення з опорою моста.

Про пригоду поліцейських повідомили місцеві жителі. На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що від удару мотоцикла в бетонну огорожу водія відкинуло від транспорту і він впав з 15-метрової висоти мосту.

В результаті аварії 26-річного жителя Зборівського району з переломом хребта медики доправили до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.