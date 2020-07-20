Поліцейські врятували тернополянина від необдуманого вчинку

Раніше судимий тернополянин увірвався в чужу квартиру та хотів викинутися з вікна восьмого поверху. Поліцейські спільно з рятувальниками запобігли трагедії.

18 липня близько 20.30 год до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідомий чоловік через балкон проник до її квартири та погрожував їй фізичною розправою. На місце події виїжджав начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, слідчо-оперативна група, рятувальники, медики.

Правоохоронці проводили перемовини з незнайомцем, який замкнувся в чужій квартирі. Останній поводив себе неадекватно, вимагав журналістів і погрожував вистрибнути з балкону. В результаті рятувальникам та поліцейським вдалося відчинити двері квартири та завадити незнайомцю вчинити непоправне.

Працівники поліції встановили особу чоловіка. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 28-річний житель обласного центру. Тернополянина поліцейські передали медикам, які доправили його до лікувального закладу.

Даний факт правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.