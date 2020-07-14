Неосвітлена дорога – причина смертельної ДТП на Тернопільщині

Понівечене тіло чоловіка на проїжджій частині автодороги Львів-Тернопіль виявив один з водіїв. Про невідомого він повідомив на лінію “102″.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, оскільки тіло сильно понівечене. Поруч із загиблим лежала куртка з документами. Кому вона належить – встановить слідство.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько першої ночі в Зборівському районі. Траса там не освітлюється. Потерпілого збив вантажний автомобіль Volvo. Від удару тіло відкинуло на зустрічну і його переїхало ще кілька автівок.

Сам винуватець ДТП залишив місце події. Проте за кілометрів 60 від місця нещастя водій зупинився, повідомив про аварію та повернувся на місце автопригоди.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також автівки, які проїжджали повз місце аварії.

Дана автопригода внесена до ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.