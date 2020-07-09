Купівля-продаж товарів в Інтернеті: поліцейські радять, як вберегтися від шахраїв

До поліцейських все частіше надходять повідомлення від ошуканих краян, які продають або купують товар через мережу та залишаються ні з чим. Правоохоронці закликають людей бути вкрай обережними при онлайн шопінгу.

За минулу добу жертвами шахраїв стали двоє мешканців Кременецького району. 32-річна жінка хотіла купити басейн, а 46-річний чоловік – мінітрактор. В результаті обоє залишилися без грошей та товару.

Як розповіла потерпіла кременчанка, на одному із відомих сайтів оголошень вона знайшла повідомлення про продаж басейну. Зв’язалася з продавцем, а згодом перерахувала завдаток за товар у сумі понад 4500 гривень. Проте басейну жінка не отримала, а кошти за нього їй теж не повернули. У схожу аферу потрапив ще один мешканець району. У нього шахраї за мінітрактор виманили майже 7000 гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство.

Розкрити такі кримінальні правопорушення доволі складно, адже люди добровільно віддають або відправляють гроші невідомим людям. Щоб не потрапити у схожі шахрайські пастки, проявляйте пильність.

Намагайтесь уникати передоплати навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів, уважно перевіряйте банківські реквізити.

Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем чи покупцем особисто. Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки у відділенні пошти. Переписку з продавцем ведіть виключно на веб-сайті, де здійснюєте замовлення. Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають.