Триває операція «Мак»

На Тернопільщині, як і по всій Україні, триває операція під умовною назвою «Мак». Її мета — виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, перекриття каналів надходження наркотичних засобів від виробника до споживача та притягнення порушників до відповідальності.

Працівники поліції виявляють осіб, які свідомо вирощують наркотичні рослини та намагаються їх збувати. Під час операції обстежуються присадибні ділянки на предмет незаконних посівів маку чи конопель, а винні притягатимуться до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, — повідомляють працівники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області.

Оперативники нагадують, що керівники підприємств, на території яких з’являються самосіви снодійного маку та конопель, також відповідатимуть перед законом. Їхнє завдання — самостійно знищувати ці рослини.

Нагадаємо, що з 20 по 31 травня тривав підготовчий етап оперативно-профілактичної операції «МАК-2020», а з 1 червня розпочалася практична фаза, яка триватиме до 26 вересня.