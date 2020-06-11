Поліцейські Тернопільщини перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській ОТГ

На початку червня стався спалах коранавірусної інфекції у селах Заств‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом було підтверджено 28 випадків.

Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 30 травня у селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені шістдесят гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні столової. На той час, згідно карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено. Чи пов’язаний сплеск захворюваності зі святкуванням, – поліцейські встановлюють.

Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.