Допоможіть встановити особу чоловіка, який пошкодив майно магазину

Співробітники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого, який пошкодив касовий апарат в магазині «Озон», що на вулиці Руській. Інцидент трапився 26 травня в обідню пору.

Чоловік, зайшовши до торгового закладу, перекинув касовий апарат, завдавши збитків на 7 тисяч гривень. Відвідувач, ймовірно, перебував напідпитку.

Якщо ви впізнали даного чоловіка, знаєте про його місце перебування, телефонуйте до співробітників поліції за номерами: 067-719-04-07, 27-11-70.

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