За спробу покататися на сусідському автомобілі житель Лановеччини постане перед судом

Про крадіжку автомобіля марки ВАЗ 2106 на лінію “102″ 28 квітня надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Лановецького району. Чоловік розповів, що поїхав на риболовлю. Автомобіль припаркував неподалік свого місця розташування.

Проте документи та ключі від транспортного засобу залишив у салоні. Зникнення авто потерпілий виявив близько 16:00, коли повернувся з риболовлі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході проведених слідчо-розшукових заходів правоохоронці піймали викрадача. Підозрюваний – односелець потерпілого. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побачив на березі ставка авто з ключами, а тому вирішив покататися. Чоловіка зупинили працівники поліції за межами села.

У скоєному він зізнався. Тепер жителю Лановеччини доведеться відповідати перед законом згідно статті 289 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом. Склали на порушника і адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.