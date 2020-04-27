Три автопригоди трапилося на дорогах Тернопільщини у суботу, 25 квітня

Шістсот дев’ятнадцять аварій зареєстрували правоохоронці Тернопільщини на дорогах Тернополя та області за неповних чотири місяці 2020 року. Сто двадцять чотири автопригоди з постраждалими, в яких 14 людей загинуло, а 168 отримали травми.

У суботу, 25 квітня, в обласному центрі під колесами автомобіля Ford Transit опинився пішохід. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки на одному з перехресть збив перехожого. Чоловік, 1956 року народження, переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

В результаті удару потерпілого госпіталізували до лікарні з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, рваною раною голови та ушкодженнями шийного відділу хребта.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася того ж дня в Тернополі. Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Об’їзною, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою VOLKSWAGEN Sharan.

Після цього Skoda за інерцією відлетіла на узбіччя дороги і врізалася в каток.

У Підволочиському районі неподалік села Криве водій автомобіля Сеат Malaga не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та зіткнувся з тросовою огорожею. Кермувальника із тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

Причини усіх автопригод встановлюватимуть поліцейські.