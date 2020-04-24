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У Нацполіції краю відбулися кадрові зміни

Категорія: Тернопільщина

gallery-photo-1-696x432У п’яти відділах та відділеннях поліції області призначено нових керівників.

Відтак, посаду очільника Тернопільського відділу поліції обійняв підполковник поліції Осадця Сергій Михайлович, а підполковник поліції Купчак Андрій Васильович очолив Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керівником Підволочиського відділу поліції  призначений полковник поліції Гаврилюк Сергій Васильович,  Бучацького відділення поліції – підполковник поліції Гудак Олег Васильович, а поліцію Гусятина очолив підполковник поліції Побуринний Ярослав Богданович.

Новопризначені начальники територіальних підрозділів приступили до виконання своїх службових обов’язків.

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