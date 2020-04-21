Пляшку віскі та енергетичний напій поцупив неповнолітній тернополянин з магазину

Кримінальне провадження за фактом крадіжки розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції щодо 16-річного жителя обласного центру. Неповнолітній викрав пляшку віскі та енергетик в одному з маркетів.

Напередодні до поліцейських із заявою звернувся адміністратор торгового закладу і повідомив про те, що під час перегляду відео з камер спостереження було виявлено факт крадіжки, вчиненої невідомою особою.

В ході оперативних заходів розшуківці встановили зловмисника. Ним виявився 16-річний тернополянин. Зловмисник, викрадений товар заховав під верхній одяг і таким чином зумів пройти повз касу. У скоєному він зізнався.

Триває досудове розслідування.