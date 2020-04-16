Бережанські правоохоронці допомогли чоловікові, який знаходиться на самоізоляції

За допомогою до працівників Бережанського відділу поліції звернувся мешканець райцентру. Чоловік перебуває на самоізоляції і не має змоги придбати продукти харчування. Він зателефонував в поліцію.

Бережанчанин розповів, що нещодавно повернувся з-за кордону. Режиму самоізоляції він не порушує, однак проживає сам і закупити продукти харчування немає кому. Чоловік зазначив, що просив допомогти сусідів, однак ті відмовилися.

Працівники поліції закупили необхідні продукти та привезли чоловіку. Вони також надали краянину координати благодійних та волонтерських організацій, які допомагають людям на самоізоляції.

Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону, однак слід бути до таких людей уважними та доброзичливими. Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими до чужих проблем у цей складний період!