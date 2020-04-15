На Кременеччині травмувалася пасажирка скутериста

З закритим переломом ключиці, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку до травматологічного відділення Кременецької райлікарні потрапила жителька Почаєва, 1981 року народження. Ушкодження жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. За попередньою інформацією, аварія трапилася 14 квітня близько 7:43. Потерпіла разом зі своїм чоловіком їхала на скутері марки Yamaha Jog. В якийсь момент водій не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.