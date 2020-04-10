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Медичні заклади Тернопільщини отримали допомогу від благодійного фонду «Апостол»

Категорія: Відео, Тернопільщина

Захисні щитки, спеціальний медичний одяг, лікувальні препарати отримала Державна установа “Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області” від фонду «Апостол». Також необхідні медикаменти благодійники передали в інші лікувальні заклади області.

Як розповів радник міністра МВС Михайло Апостол, в лікарні краю надійде велика кількість медичних препаратів широкого спектру дії, в основному антибіотики від пневмонії. Ліки майже на три мільйони гривень були закуплені за кошти іноземних інвесторів, з якими співпрацює фонд.

Засоби індивідуального захисту вже сьогодні отримали медики “Територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області”.

-    Така допомога є вкрай важлива. Захисні щитки та спецодяг  використовуватимуть, насамперед, медсестри, лікарі, які ведуть амбулаторний прийом пацієнтів, – каже  начальник лікарні  (з поліклінікою) Галина Годько.

Як стверджує Михайло Апостол, медиків і надалі будуть забезпечувати усім необхідним, а також  надавати допомогу найменш соціально незахищеним верствам населення.

Радник міністра МВС  вже і раніше передавав медикам і правоохоронцям області  засоби індивідуального захисту для протидії поширенню  коронавірусної інфекції.

Захисні щитки, дезінфікуючі засоби та спецодяг отримували працівники лікувальних  закладів Монастириського, Теребовлянського районів та міста Тернополя.

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