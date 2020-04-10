Медичні заклади Тернопільщини отримали допомогу від благодійного фонду «Апостол»

Захисні щитки, спеціальний медичний одяг, лікувальні препарати отримала Державна установа “Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області” від фонду «Апостол». Також необхідні медикаменти благодійники передали в інші лікувальні заклади області.

Як розповів радник міністра МВС Михайло Апостол, в лікарні краю надійде велика кількість медичних препаратів широкого спектру дії, в основному антибіотики від пневмонії. Ліки майже на три мільйони гривень були закуплені за кошти іноземних інвесторів, з якими співпрацює фонд.

Засоби індивідуального захисту вже сьогодні отримали медики “Територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області”.

- Така допомога є вкрай важлива. Захисні щитки та спецодяг використовуватимуть, насамперед, медсестри, лікарі, які ведуть амбулаторний прийом пацієнтів, – каже начальник лікарні (з поліклінікою) Галина Годько.

Як стверджує Михайло Апостол, медиків і надалі будуть забезпечувати усім необхідним, а також надавати допомогу найменш соціально незахищеним верствам населення.

Радник міністра МВС вже і раніше передавав медикам і правоохоронцям області засоби індивідуального захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Захисні щитки, дезінфікуючі засоби та спецодяг отримували працівники лікувальних закладів Монастириського, Теребовлянського районів та міста Тернополя.