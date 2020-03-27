Оперативники Тернопільського районного відділення поліції розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з квартири

Зловмисник виніс з приватного помешкання, що в селі Петриків Тернопільського району, електроінструментів на двадцять тисяч гривень.

Як встановили оперативники, злодій двічі навідувався на місце злочину. Спершу приїхав на таксі у розвідку. Обійшов будинок, обдивився й поїхав назад. Через дві години повернувся, аби скоїти задумане.

До чужої квартири, що на першому поверсі, проник, пошкодивши раму пластикового вікна. Аби взяти усе, що накрав, знову викликав таксі.

Серед викраденого – три перфоратори, дві болгарки та два шуруповерти вартістю двадцять тисяч гривень. Майже все зловмисник перепродав, виручивши суму, в рази меншу від реальної вартості.

На даний час вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 3 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу. До слова, у крадія за плечима тринадцять років в’язничного стажу за вчинення майнових злочинів.