Звернення Олександра Богомола до мешканців та гостей Тернопільщини

Шановні мешканці Тернополя та області. Ситуація, яка склалася навколо коронавірусу, вимагає максимальної відповідальності, адже від цього залежить здоров’я чи навіть життя кожного особисто, а також тих, хто навколо нас, наших рідних.

Я звертаюся до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу.

Без нагальної потреби не виходьте на вулицю, не відвідуйте місця масового скупчення людей і обов’язково під час перебування на вулиці одягайте захисні маски та зберігайте дистанцію між людьми. Не забувайте про заходи особистої гігієни.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 24 березня в Україні лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Проте ці цифри можуть бути набагато вищими. Часто інфекція може проходити безсимптомно або в легкій формі, тому людина не звертається за медичною допомогою.

За словами медиків, тяжкий випадок грипу мало чим відрізняється від тяжкого випадку коронавірусу. Подумайте про це!

Лікарі не можуть боротися з вірусом, якщо вони не знають, де він знаходиться. Тому прошу мешканців краю, які повернулися з-за кордону і мають високу температуру, не займатися самолікуванням, а одразу повідомляти про свої симптоми в штаб по боротьбі з вірусною інфекцією.

Після повернення самоізолюйтеся. Подумайте про своїх рідних та близьких, адже хвороба не обирає за статусом та віросповіданням. Для неї всі рівні, але наслідки від безпечності можуть бути плачевними.

Шануйте себе та поважайте тих, хто у час надзвичайної ситуації бореться з вірусом – це медики, правоохоронці, рятувальники. Поважайте роботу та подбайте про безпеку продавців й фармацевтів, які у цей складний час виходять на свої робочі місця, аби забезпечити вас усім необхідним.

Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Пам’ятайте, ваша відповідальність – рятує життя тим, хто нас оточує!