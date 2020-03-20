Теребовлянські поліцейські встановили особу зловмисниці, котра зняла понад 13 тисяч гривень з чужої банківської картки

Повідомлення про крадіжку коштів з банківської картки надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції від жителя райцентру.

Правоохоронці встановили, що до протиправного причетна знайома заявника.

З’ясувалося, потерпілий і підозрювана разом відпочивали в одній компанії. Зловмисниця помітила, як чоловік залишив без нагляду банківську картку і непомітно викрала її.

Пін-код був прикріплений до картки, тож жінка скористалася цим і зняла з рахунку понад 13 тисяч гривень. Кошти витратила на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Підозрюваній інкримінують статтю 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.