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Теребовлянські поліцейські встановили особу зловмисниці, котра зняла понад 13 тисяч гривень з чужої банківської картки

Категорія: Кримінал

bankПовідомлення про крадіжку коштів з банківської картки надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції від жителя райцентру.

Правоохоронці встановили, що до протиправного причетна знайома заявника.

З’ясувалося, потерпілий і підозрювана разом відпочивали в одній компанії. Зловмисниця помітила, як чоловік залишив без нагляду банківську картку і непомітно викрала її.

Пін-код був прикріплений до картки, тож жінка скористалася цим і зняла з рахунку понад 13 тисяч гривень. Кошти витратила на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Підозрюваній інкримінують статтю 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.

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