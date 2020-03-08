На Тернопільщині у ДТП постраждало п’ятеро осіб

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 8 березня близько 8:00.

На автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка». В Тернопільському районі не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та VOLKSWAGEN VENTO.

За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, автівку занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів’янина.

Тілесні ушкодження, переломи отримали водій та троє пасажирів з ЗАЗ. Потрапив до лікарні і чотирирічний хлопчик з VOLKSWAGENа.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.