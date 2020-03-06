З прийдешнім святом привітав жінок керівник управління стратегічних розслідувань Тернопільщини

За багаторічну сумлінну службу, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня подяку від начальника Департаменту стратегічних розслідувань Андрія Рубеля отримала працівник Тернопільського управління Вікторія Івахів.

З нагоди прийдешнього свята керівник УСР Тернопільщини Василь Джиджора привітав усіх працівниць управління.

- Дякую Вам за сумлінну роботу, за те, що Ви допомагаєте нам виконувати важку, але таку необхідну для суспільства роботу. Від усієї душі бажаю Вам здоров’я, щастя та любові. Нехай у Вашому домі панують мир, тепло і затишок, а кожен день дарує лише прекрасні події.