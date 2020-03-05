Тернопільські оперативники розшукали кишенькового крадія

Жертвою зловмисника став 27-річний житель Теребовлі. Чоловіка обікрали на залізничному вокзалі обласного центру, де він очікував на потяг. За допомогою потерпілий звернувся до працівників Тернопільського відділу поліції.

За словами теребовлянця, у нього викрали мобільний телефон та гроші. Збитки оцінив у понад 8500 гривень. Зловмисник скористався тим, що потерпілий задрімав і непомітно потягнув його майно.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Тернопільського відділу поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Підозрюваний – 49-річний тернополянин. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у нього крадений телефон, а 2500 гривень він встиг витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці також перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів. Триває досудове розслідування.