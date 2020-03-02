Більше 350 тисяч гривень віддала шахраям тернополянка, рятуючи сина від хвороби

Понад тринадцять тисяч євро віддала невідомій жителька Тернополя. Про те, що стала жертвою шахрайства потерпіла зрозуміла лише на третій день, коли побачила, що замість грошей в її пакеті газетні вирізки.

За словами потерпілої, 27 лютого вона поверталася з магазину додому. До неї підійшла невідома і вони розговорилися. У ході розмови перехожа сказала, що володіє певними знаннями, а також знає про хворобу сина і може допомогти. Тернополянка повірила, бо у неї дійсно дитина має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Допоки жінки спілкувалися, до них підійшла ще одна “випадкова” перехожа. У ході розмови ворожка запропонувала допомогу і їй. Вона сказала, що усі нещастя в родинах від “брудних” грошей, а тому потрібно прочитати спеціальну молитву та провести “ритуал очищення”.

Жінки мали принести “помічниці” гроші, воду та сіль. Коли вони повернулися, ворожка спакувала гроші у два однакових пакетики і почала над ними щось шепотіти. Потім повернула пакуночки новим знайомим і сказала їх сховати під подушку і на третій день знову принести сюди, аби завершити всю процедуру.

Два дні потерпіла не перевіряла пакетик. На третій день прийшла на місце запланованої зустрічі, але там нікого не було. Тому, відкривши пакунок, виявила в ньому газетні вирізки. За допомогою звернулася до поліції.

За словами начальника сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктора Демчана, вони припускають, що інша жінка, яка вдавала клієнтку ворожки, її спільниця. Жінки таким чином видурюють гроші у довірливих перехожих. Наразі правоохоронці опрацьовують відео з камер спостережень та встановлюють підозрюваних та їхнє місце перебування. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 190 частина 3 ККУ – шахрайство.

Працівники поліції звертаються до мешканців міста та області не спілкуватися на вулиці з незнайомими людьми, не вірити розповідям про хвороби та проблеми і не виносити ні гроші, ні інші цінні речі для проведення будь-яких “ритуалів”. Ці всі маніпуляції – це методи заробляння грошей шахраями.