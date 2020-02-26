Збив пішохода і втік. Правоохоронці Тернополя розшукують порушника

Водій невідомого автомобіля збив перехожого і з місця пригоди втік. Легковий автомобіль поїхав в бік вулиці Винниченка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 лютого близько 19:00. Потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці в районі вулиці Карпенка, 11.

Пенсіонера бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. Потерпілого після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху, хто став свідком даної автопригоди, повідомити деталі та допомогти відшукати водія-втікача.

Деталі можна повідомити за номерами у Тернополі: (0352) 27-11-70; 098-21-11-80; 098-745-87-20 або на лінію “102″.