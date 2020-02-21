Заміна посвідчення водія онлайн

Відновлення та заміна посвідчення водія — одна з найбільш популярних послуг сервісних центрів МВС: щороку за нею звертається більше 500 000 українців. Так само як і замовлення індивідуальних номерних знаків чи перевірка авто за VIN-кодом, цей сервіс відтепер доступний онлайн в електронному кабінеті водія.

Як скористатися послугою в декілька кліків — розповідаємо у відео-інструкції

За допомогою онлайн-сервісу громадянин може замовити:

• обмін посвідчення водія в разі зміни персональних даних;

• отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або пошкодженого;

• заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Проєкт реалізується у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Міністерства цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» і Фонду Східна Європа.

Алгоритм отримання послуги:

• після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;

• до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), довідки з поліції (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о;

• заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

Громадянин отримує відповідне сповіщення у випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами. Відмовлення в наданні послуги можливе з ряду причин, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Отримати посвідчення водія громадянин зможе в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.

Стежте за нововведеннями реформи на сайті Головного сервісного центру МВС. За консультаціями звертайтеся на офіційну сторінку в Facebook або за телефоном (044) 290-19-88.