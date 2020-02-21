Вчитель з Бережан перший в районі вніс електронний підпис на ID-картку

Бути в курсі сучасних інформаційних тенденцій звик Олег Стефанюк з Бережан. Це й не дивно, адже чоловік – вчитель інформатики. Тому, щойно з’явилася можливість оформити ID-картку, він поміняв свій паперовий паспорт на пластиковий документ.

А днями пан Олег звернувся у Бережанський міськрайонний відділ міграційної служби для того, аби внести на ID-картку свій КЕП – кваліфікаційний електронний підпис, щоб він завжди був під рукою.

Загалом впродовж двох тижнів з часу презентації близько десяти наших краян скористалися новою послугою. Вона, до слова, надається безкоштовно та є доступною для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становить 2 роки.

Нагадуємо, що КЕП дає можливість громадянам користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги. Разом з тим, оформлення КЕП та внесення його на чіп ID-картки не є обов’язковим і здійснюється за бажанням.

Управління ДМС України в Тернопільській області