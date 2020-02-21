Вагому роль у розкритті кримінальних справ відіграють судово-біологічні експертизи

Такий вид досліджень призначається при розслідуванні важких злочинів проти життя та здоров’я людини. У Тернополі їх проводять працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За словами завідувача сектору біологічних досліджень та обліку Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Михайла Сирвитника, завдяки спеціальному обладнанню експерти можуть ідентифікувати особу за слідами біологічного походження.

- Дані сліди можуть бути утворені кров’ю, слиною, потом, спермою, сечею чи іншими виділеннями людського організму.

Особливістю даного напрямку є те, що при проведенні дослідження доводиться працювати як зі слідами біологічного походження, залишеними на місці події, тілі чи одязі, так і з живими клітинами людського організму.

- Безпосереднім завданням експерта є виявлення, відокремлення та ідентифікація з можливістю подальшого порівняння.

Михайло Сирвитник каже, що основне і фактично вирішальне значення мають попередні дослідження, фіксація і правильне вилучення доказів з місця події, а також правильність пакування та умови зберігання. Бездоганна робота експертів залежить від їхньої фаховості, освіти та спецпідготовки.