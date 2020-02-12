Сімейна пара на Кременеччині опинилися під колесами автомобіля

Одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні – такі наслідки дорожньо- транспортної пригоди на Кременеччині.

Під колесами автомобіля Mercedes в селі Великі Млинівці опинилася сімейна пара.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько 19:10. За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики. Потерпілі йшли узбіччям дороги.

В результаті наїзду чоловік, 1971 року народження, помер до приїзду бригади швидкої, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Кермувальника освідчили на стан алкогольного сп’яніння. Його затримали згідно статті 208 КПК.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Дана автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.