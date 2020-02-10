Тернопільських правоохоронців у зоні проведення Операції Об’єднаних сил змінили колеги

У понеділок, 10 лютого, на світанку зі сходу додому повернулися тернопільські правоохоронці. На службі їх замінили колеги, які вирушили туди напередодні.

Підтримати та провести у далеку дорогу бійців прийшли керівники обласного управління поліції, представники облдержадміністрації, колеги по службі, друзі, рідні та знайомі.

До складу зведеного загону увійшли співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль», управління патрульної поліції області та різних підрозділів ГУНП краю.

Добросовісно виконувати свої службові обов’язки, дотримуватися дисципліни, законності – з такими настановами до підлеглих звернувся начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

До місця призначення поліцейські добралися успішно і вже звідти додому на Тернопільщину відбули їхні колеги.

Їхнє службове відрядження тривало понад два місяці. Серед основних завдань, які поліцейські виконували в зоні ООС: несення служби на блокпостах, охорона правопорядку на ввіреній території. Правоохоронці також попереджували та не допускали потрапляння на мирну територію зброї, боєприпасів, вилучали з обігу наркотичні речовини. Роботи було чимало та до виконання своїх службових обов’язків тернопільські бійці поставилися сумлінно.

Наразі поліцейським надали короткострокові відпустки для відпочинку та відновлення сил.