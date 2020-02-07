Правоохоронці розшукали зловмисників, які викрали скриньку з пожертвами в центрі Чорткова

Оперативно вийти на слід зловмисників працівникам Чортківського відділу поліції вдалося завдяки камерам зовнішнього відеоспостереження, встановленим у місті.

Повідомлення про крадіжку скриньки надійшло до Чортківського відділу поліції вранці 6 лютого. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що вночі невідомі розбили скриньку з пожертвами та викрали звідти гроші. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи з яких переглянули оперативники.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили чотирьох осіб, причетних до протиправного. Усі вони мешканці Заліщиків, старшому з компанії 21 рік, його спільникам – 15-16 років. Двох зловмисників розшукали в Чорткові в одному із готелів, де вони відпочивали на викрадені гроші. Ще двох товаришів виявили за місцем проживання. Частину крадених грошей правоохоронці вилучили.

За словами начальника Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника, хлопців підозрюють у ще одній крадіжці, яку вони вчинили тієї ж ночі в Чорткові. Відваживши вікно, зловмисники проникли до магазину і викрали з каси понад 1600 гривень. Після цього спустошили скриньку з пожертвами, встановлену в центрі міста, і витягнули з неї більше 3500 гривень та незначну суму в іноземній валюті.

Підозрювані вперше потрапляють в поле зору правоохоронців. Щодо них розпочато кримінальне провадження. Їхні дії слідчі кваліфікують за частинами 2 та 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.