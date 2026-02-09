Державні сервіси для ветеранів доступні в єдиному цифровому просторі Ветеран PRO

В Україні запущено державну цифрову платформу Ветеран PRO – онлайн-ресурс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, де зібрано всю актуальну інформацію про державні програми, пільги, послуги та можливості в одному місці.

Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України з метою спрощення доступу до державної підтримки та зменшення бюрократичних процедур. Ветеран PRO створено для того, щоб зробити державну допомогу простою, зрозумілою та доступною. На платформі зібрано інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, розвитку бізнесу, спорту, соціального захисту та інших напрямів.

За допомогою платформи ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть швидко знайти необхідну інформацію, отримати послуги онлайн або звернутися за консультацією до фахівців із супроводу.

Платформа доступна за адресою: veteranpro.gov.ua.

Щоб скористатися Ветеран PRO, необхідно:

Перейти на сайт gov.ua;

Обрати свій статус (ветеран або ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого чи загиблої);

Ознайомитися з доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями;

Отримати послугу онлайн або звернутися до фахівця із супроводу.

Розробники наголошують, що «Ветеран PRO» не є статичним ресурсом – платформа постійно оновлюється та розширюється. Важливою особливістю є інтеграція регіональних програм, що дозволяє враховувати специфіку та додаткові можливості кожної конкретної громади. Такий підхід забезпечує ветеранам доступ до найактуальнішої інформації не лише на загальнодержавному, а й на місцевому рівнях, спрощуючи взаємодію з органами самоврядування.