На Тернопільщині судитимуть трьох осіб за ухилення від військової служби та шахрайство

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували до суду кримінальні провадження щодо трьох жителів Тернопільщини, які скористалися підробленими медичними довідками для звільнення зі служби.

Незаконну схему ухилення чоловіків призовного віку від служби за допомогою фальсифікованих документів викрили слідчі поліції спільно з оперативниками Управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У ході досудового розслідування встановлено, що троє військовослужбовців однієї з частин області подали рапорти про звільнення у зв’язку з необхідністю догляду за дружинами. До рапортів вони додали довідки МСЕК, у яких зазначалося, що жінки через захворювання мають другу групу інвалідності.

На підставі цих документів їх було звільнено зі служби та кожному виплачено грошову допомогу. Загальна сума збитків перевищує 83 тисячі гривень.

Правоохоронці з’ясували, що довідки були підробленими та МСЕК не видавалися.

Фігурантів обвинувачують за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 409 (ухилення військовослужбовця від виконання обов’язків служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Обвинувальні акти скеровано до суду.