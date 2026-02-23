Спортсмени Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту успішно виступили на Чемпіонаті України зі стрибків на лижах з трампліна

Нещодавно в смт Ворохта Івано-Франківської області відбувся Чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна, який став досить успішним для спортсменів комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту».

Продемонструвавши високий рівень підготовки, вихованці школи вибороли призові місця, а за підсумками змагань Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту посіла перше загальнокомандне місце. Це результат щоденної праці, витримки, єдності команди та великої любові до спорту.

Важливою подією змагань став виступ тренера школи Пелешка Андрія, який сам вийшов на старт і здобув 4 медалі, з яких дві – особисті. Варто зазначити, що він піднімався на п’єдестал разом з олімпійцями – Євгеном Марусяком та Віталієм Калініченком.

Результати спортсменів Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту:

Трамплін К-75 м:

Чоловіки – 2 місце – Пелешок Андрій;

Жінки – 3 місце – Цибульська Олена.

Змішані командні змагання. Трамплін К-75 м:

2 місце – Стрільчук Ігор;

2 місце – Пилипчук Денис;

2 місце – Пелешок Андрій;

2 місце – Цибульська Олена.

Трамплін К-90 м:

3 місце – Пелешок Андрій

Командні змагання «Супер Тім». Трамплін К-90 м.

2 місце – Пелешок Андрій;

2 місце – Пилипчук Денис;

3 місце – Євдокімов Станіслав;

3 місце – Стрільчук Ігор.

Тренер школи Пелешок Андрій виконав норматив «Майстер спорту України» – вагоме досягнення та приклад для всіх вихованців.

Перемоги тернопільських спортсменів вкотре підтверджують високий рівень розвитку зимових видів спорту в області та наполегливу роботу тренерського складу задля нових звершень і майбутніх перемог України.