ДСР затримав «смотрящого за Тернополем», який обіцяв «вирішити питання» з ТЦК, – Нацполіція

Разом зі своїм спільником кримінальник вирішував питання щодо зняття осіб з розшуку в системі «Оберіг». Обох затримали у процесуальному порядку. Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

Поліцейські встановили, що так званий «смотрящий за Тернополем» налагодив функціонування злочинної схеми з ухилення від мобілізації. Допомагав військовозобов’язаним «вирішити питання» у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Зокрема зняти їх з розшуку. Вартість його «допомоги» коштувала від 3 000 до 4 000 доларів.

20 лютого оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільський області, слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали кримінальника та його спільника під час отримання понад 3 000 доларів.

На підставі отриманих доказів слідчі поліції оголосили затриманим фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. «Смотрящому за містом» та 47-річному мешканцю Тернополя суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.