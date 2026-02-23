Міська рада запрошує громадські організації Тернополя до участі у міжнародних проєктах

Тернопільська міська рада запрошує громадські організації до співпраці та подання проєктних заявок з метою залучення фінансування за кошти міжнародних організацій і донорських програм.

До участі запрошують інститути громадянського суспільства, які мають досвід реалізації соціальних, освітніх, культурних, молодіжних та інших суспільно важливих ініціатив. Співпраця передбачає підготовку та подання спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток громади, підтримку вразливих категорій населення, а також відновлення й модернізацію інфраструктури.

Зацікавлені організації можуть надіслати резюме та короткий опис своєї діяльності на електронну адресу: ekonomika.mr@gmail.com.

Термін подання заявок – до 1 квітня 2026 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 447 35 21.

Запрошуємо громадські організації до партнерства та спільної реалізації важливих для громади проєктів.