У Тернополі 27 лютого відбудеться спільна молитва за загиблими захисниками

У Тернополі в останню п’ятницю місяця, 27 лютого, відбудеться традиційна поминальна акція вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України «Світло молитви в темряві війни». Родичі військових, представники влади, духовенство та небайдужі тернополяни зберуться у парку Тараса Шевченка біля Меморіальної стели воїнам, які загинули за волю України.

Під час спільної молитви поіменно згадають військових, які віддали життя за Україну протягом лютого за роки повномасштабної війни. Панахида розпочнеться о 9:00 відразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Організатори запрошують тернополян долучитися до заходу, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і захисниць, подякувати їм за мужність та схилити голову перед їхнім подвигом і відданістю державі.