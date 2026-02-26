Ветерани з усієї країни змагатимуться за Кубок чемпіонів петанку в Тернополі

У Тернополі відбудеться «Всеукраїнський зимовий чемпіонат ветеранської ліги петанку», де ветерани війни та родини Героїв вперше змагатимуться за перехідний «Кубок чемпіонів петанку серед ветеранів ВВЛП 2026».

Турнір відбудеться 28 лютого та 1 березня за дисципліною «триплети». У змаганнях візьмуть участь 32 команди та 96 учасників із різних міст України. У перший день турніру відбудуться відбіркові змагання за швейцарською системою у чотири тури. А 1 березня кращі 16 команд визначать переможця у плей-офф на виліт. Урочисте нагородження та закриття турніру відбудеться о 16:00.

Організатори чемпіонату: Мінветеранів, Nova Ukraine, Федерація петанку України, ГО «Українська Асоціація Захисту Здоров’я “Марлог-Кадуцей”» та Тернопільська міська рада. Захід підтримують управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, благодійні організації «Україна понад усе БФ», Фонд імені Сергія Коновала, а також компанії «Опілля», «Rivolta» та «NRG».

Місце проведення турніру буде оголошено додатково.