Псевдопрацівник служби безпеки банку ошукав жительку Тернопільщини на 93 тисячі гривень

До поліції надійшла заява від жительки одного з міст Чортківського району, 1981 року народження, про шахрайство.

За словами заявниці, вона перейшла за фішинговим посиланням у групі популярного месенджера для отримання нібито грошової допомоги в розмірі 6 000 гривень та пройшла верифікацію.

Після цього їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку.

Довірившись “співрозмовнику” жінка надала йому доступ до своїх банківських рахунків та під приводом “закриття підозрілого рахунку” шахрай заволодів її коштами в сумі 93 000 гривень.

За даним фактом тривають слідчі дії.

Поліція вкотре нагадує:

– не переходьте за сумнівними посиланнями;

– не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток та коди підтвердження;

– у разі підозрілих дзвінків припиняйте розмову та самостійно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на офіційному сайті або звороті картки.