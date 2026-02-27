У Тернопільській громаді скоротили весняні канікули для школярів

У Тернопільській міській територіальній громаді ухвалили рішення скоротити тривалість весняних канікул у закладах загальної середньої освіти. Замість семи днів учні відпочиватимуть п’ять – з 25 по 29 березня.

Зміни пов’язані з додатковими зимовими канікулами, які були запроваджені в січні 2026 року. Тоді, через складну ситуацію в енергосистемі України, масовані ракетно-дронові атаки та найважчу за останні 20 років зиму, зимові канікули для учнів було продовжено.

Відповідно, додатковий тиждень зимового відпочинку школярі відпрацьовуватимуть за рахунок навчання у суботні дні та часткового скорочення весняних канікул. Для цього передбачено три робочі суботи, а також два дні за рахунок весняного відпочинку. Таким чином, замість запланованого періоду з 23 по 29 березня, весняні канікули триватимуть з 25 березня. Дати суботнього навчання кожен заклад освіти визначатиме самостійно.

Таке рішення дозволить виконати навчальні програми в повному обсязі та забезпечити безперервність освітнього процесу.