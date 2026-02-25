На Тернопільщині чоловік втратив 165 тисяч гривень, повіривши в «інвестиції у криптовалюту» на онлайн-платформі

До поліцейських надійшло повідомлення від жителя одного з селищ Чортківського району 1971 року народження про те, що він став жертвою шахрайства.

За словами заявника, невідома особа під приводом поповнення електронного гаманця на онлайн-платформі переконала його перерахувати кошти для нібито інвестування у криптовалюту.

Довірившись шахраєві, чоловік здійснив декілька транзакцій зі свого банківського рахунку на сторонні невідомі рахунки. Загальна сума переказів склала 165 000 гривень.

Після отримання грошей зв’язок із «представниками платформи» припинився, а доступ до обіцяних прибутків виявився відсутнім.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція застерігає, щоб не стати жертвою шахрайства:

– не перераховуйте кошти на невідомі рахунки під обіцянки гарантованого доходу;

– перевіряйте інформацію про фінансові платформи через офіційні джерела;

– не передавайте стороннім особам реквізити банківських карток та коди підтвердження;

– у разі підозри негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Пам’ятайте: жодна легальна інвестиційна компанія не гарантує надприбутків і не вимагає термінових переказів без належних договорів та перевірки.