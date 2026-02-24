У 2026 році в Тернополі соціальні послуги за кошти міського бюджету надаватимуть чотири організації

У Тернополі визначили організації, які у 2026 році надаватимуть соціальні послуги за кошти міського бюджету. Підсумки конкурсу оголосило управління соціальної політики ТМР після розгляду пропозицій спеціальною конкурсною комісією.

Відповідно до затвердженого урядом порядку соціального замовлення, громада щороку обирає надавачів послуг, які працюватимуть із людьми, що потребують підтримки. Йдеться про допомогу людям з інвалідністю, військовослужбовцям, ветеранам, їхнім родинам, а також дітям з особливими освітніми потребами.

Згідно із результатами конкурсу, послугу перекладу жестовою мовою для людей з порушеннями слуху та мовлення у 2026 році забезпечуватиме Тернопільська обласна організація ВГОІ «УТОГ».

Денний догляд для осіб з інвалідністю з дитинства надаватиме Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина».

Соціально-психологічну реабілітацію для військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, зниклих безвісти та полонених військових здійснюватиме Тернопільський благодійний фонд «КАРІТАС». Цей фонд також визначений надавачем послуги соціальної адаптації для військових та їхніх родин, сімей загиблих захисників і захисниць України, а також для людей з інвалідністю, у тому числі дітей із психічними, поведінковими, моторними та комплексними порушеннями.

Супровід під час інклюзивного навчання для дітей, які за висновками інклюзивно-ресурсних центрів потребують додаткової підтримки, забезпечуватиме громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «БЕБІКО».