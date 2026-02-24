24 лютого – день пам’яті, молитви та єдності

Чотири роки тому Україна зустріла ранок, що назавжди змінив хід новітньої історії – розпочалося повномасштабне вторгнення. Ця дата назавжди залишиться у пам’яті як день великого випробування, втрат і незламності українського народу. Війна, розв’язана російським агресором проти нашої держави, триває вже 12 років…

Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю всіх, хто віддав своє життя за Незалежність і територіальну цілісність України.

Ми вклоняємося нашим воїнам, які сьогодні тримають оборону, захищаючи кожен метр рідної землі, право українців жити у вільній та суверенній державі. Їхня мужність і самопожертва є прикладом справжнього патріотизму та сили духу.

24 лютого визначено Національним днем молитви за Україну. У цей день українці по всьому світу об’єднуються в спільному зверненні до Бога – за наших Захисників і Захисниць, за їхні родини, за мир і перемогу. Спільна молитва гуртує, підтримує й додає впевненості, що правда і справедливість обов’язково переможуть.

У Тернополі біля монументу Незалежності відбулася пам’ятна акція «Наша свобода – у їхній силі». Разом із представниками духовенства учасники заходу помолилися за Україну та вшанували пам’ять полеглих, запаливши лампадки на Алеї Незламних.

Пам’ятаємо наших Героїв…

Єднаємося довкола спільної мети, працюємо задля зміцнення держави й наближаємо день нашої Перемоги!